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Российский защитник «Анахайма» рассказал, задумывался ли о возвращении в Россию

Российский защитник «Анахайма» рассказал, задумывался ли о возвращении в Россию
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Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков рассказал, задумывался ли о возвращении в Россию.

– Когда не шли дела в НХЛ, задумывались о возвращении в Россию?
– У меня был контракт на три года. Отрабатывал его, не задумывался.

– Ходили слухи, что летом могут обменять либо вас, либо Целльвегера. Обменяли его. В голове это сидело?
– Нет, мы не можем повлиять на эту ситуацию. Особо не заморачивался.

– Конкуренция между вами чувствовалась?
– Она всегда есть. Это больше подталкивало, – передаёт слова Минтюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В минувшем регулярном чемпионате Павел провёл 73 матча за «Анахайм», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету защитника 12 игр без набранных очков при показателе полезности «-5».

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