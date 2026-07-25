«Прекрасный тренер, весёлый мужик». Российский защитник «Анахайма» — о Кенневилле

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков высказался о работе с главным тренером Джоэлем Кенневиллем.

– Какой в раздевалке Джоэль Кенневилль?

– Прекрасный тренер. Ещё лучше как человек. Всегда подбадривает. Можно поговорить с ним о чём хочешь. Весёлый мужик.

– Есть ли у него отличительная черта?

– Прям отличительной нет. Он любит рисковать, больше атакующего хоккея получается, – передаёт слова Минтюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В минувшем регулярном чемпионате Павел провёл 73 матча за «Анахайм», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету защитника 12 игр без набранных очков при показателе полезности «-5».