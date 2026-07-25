«Прекрасный тренер, весёлый мужик». Российский защитник «Анахайма» — о Кенневилле

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков высказался о работе с главным тренером Джоэлем Кенневиллем.
– Какой в раздевалке Джоэль Кенневилль?
– Прекрасный тренер. Ещё лучше как человек. Всегда подбадривает. Можно поговорить с ним о чём хочешь. Весёлый мужик.
– Есть ли у него отличительная черта?
– Прям отличительной нет. Он любит рисковать, больше атакующего хоккея получается, – передаёт слова Минтюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В минувшем регулярном чемпионате Павел провёл 73 матча за «Анахайм», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету защитника 12 игр без набранных очков при показателе полезности «-5».