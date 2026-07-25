Российский защитник «Анахайма» высказался о новом контракте на $ 36 млн

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков рассказал о своём новом контракте с «утками». В первом сезоне (2026/2027) 22-летний россиянин получит $ 4,2 млн и подписной бонус в размере $ 3 млн. В остальные годы зарплата Минтюкова составит $ 7,2 млн. В последнем сезоне по этому договору (2030/2031) есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

– Как шли переговоры по новому контракту?

– Суматошное лето. Рад, что удалось до середины июля всё подписать.

– Есть ли опасения не «унести» контракт? На что будете тратить деньги?

– Опасений нет. Все контракты даются не просто так, а за какие-то заслуги. Насчёт трат – всё есть, – передаёт слова Минтюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.