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Роман Ротенберг назвал плюс чемпионата мира по футболу для людей

Роман Ротенберг назвал плюс чемпионата мира по футболу для людей
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Известный тренер Роман Ротенберг высказался о завершившимся чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Что думаете о чемпионате мира по футболу?
— Мы всегда следим, смотрим все матчи чемпионата мира по футболу. Я с маленького детства смотрю все матчи. Конечно, интересно. Я думаю, что победа команды Испании заслуженная. Все команды играли интересно. Когда мы смотрим чемпионат мира по футболу, то все получаем дополнительную мотивацию, особенно наши дети. Мы с детьми из нашей академии много смотрели матчей, совместно всё это обсуждали и эту мотивацию переносили на лёд, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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