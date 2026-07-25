Роман Ротенберг назвал плюс чемпионата мира по футболу для людей

Известный тренер Роман Ротенберг высказался о завершившимся чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Что думаете о чемпионате мира по футболу?

— Мы всегда следим, смотрим все матчи чемпионата мира по футболу. Я с маленького детства смотрю все матчи. Конечно, интересно. Я думаю, что победа команды Испании заслуженная. Все команды играли интересно. Когда мы смотрим чемпионат мира по футболу, то все получаем дополнительную мотивацию, особенно наши дети. Мы с детьми из нашей академии много смотрели матчей, совместно всё это обсуждали и эту мотивацию переносили на лёд, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.