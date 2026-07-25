«Диктатор?» Роман Ротенберг пошутил про Килиана Мбаппе

Известный тренер Роман Ротенберг ответил на вопрос, кто из футболистов самый главный мотиватор.

— Кто сейчас из футболистов самый главный мотиватор?

— Диктатор? (Смеётся.) Тогда, наверное, Мбаппе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата мира — 2026 с 10 голами. Франция заняла четвёртое место на турнире. Отметим также, что Мбаппе не выиграл ни одного трофея в составе «Реала» за сезон-2025/2026.

Ранее Роман Ротенберг рассказал, почему приехал на Матч года с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на чёрной «Волге».