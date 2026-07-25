«Никто не предлагал». Ротенберг — о том, мог ли выйти на Матч года играющим тренером

Известный тренер Роман Ротенберг ответил на вопрос, мог ли он выйти на Матч года играющим тренером.

— Не было желания выйти на Матч года в качестве играющего тренера?

— Вы знаете, мне этого никто не предлагал… Если без шуток, то каждый занимается своим делом, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Матч года пройдёт сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда защитника «Юты» Михаила Сергачёва сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.