«Горжусь своей работой в СКА». Роман Ротенберг рассказал, скучает ли по тренерству

Известный тренер Роман Ротенберг оценил период своей работы в санкт-петербургском СКА.

— Скучаете по работе тренером? Всё-таки у вас был такой длительный период в СКА…

— Я в СКА отработал в совокупности 18 лет, сначала два года был просто помощником неофициально, а потом 16 лет работал официально. Я горжусь своей работой там. Всему своё время.

Я работаю каждый день тренером в академии «Красной машины», постоянно тренирую детей. Я работаю тренером сборной России — вы, наверное, видели Кубок Первого канала. Я работаю — а дальше время покажет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.