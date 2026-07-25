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«Горжусь своей работой в СКА». Роман Ротенберг рассказал, скучает ли по тренерству

«Горжусь своей работой в СКА». Роман Ротенберг рассказал, скучает ли по тренерству
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Известный тренер Роман Ротенберг оценил период своей работы в санкт-петербургском СКА.

— Скучаете по работе тренером? Всё-таки у вас был такой длительный период в СКА…
— Я в СКА отработал в совокупности 18 лет, сначала два года был просто помощником неофициально, а потом 16 лет работал официально. Я горжусь своей работой там. Всему своё время.

Я работаю каждый день тренером в академии «Красной машины», постоянно тренирую детей. Я работаю тренером сборной России — вы, наверное, видели Кубок Первого канала. Я работаю — а дальше время покажет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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