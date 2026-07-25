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Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении в московское «Динамо»

Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении в московское «Динамо»
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Известный тренер Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером в московское «Динамо».

— Говорили, что вы могли возглавить московское «Динамо».
— Эти вопросы задавайте в московское «Динамо». Напишите им письмо — они вам ответят, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Сообщалось, что Ротенберг входил в число претендентов на должность, но бело-голубые в апреле назначили Леонида Тамбиева на этот пост. Первый матч нового сезона «Динамо» проведёт с «Автомобилистом» 5 сентября.

Напомним, ранее Роман Ротенберг оценил период своей работы в санкт-петербургском СКА.

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