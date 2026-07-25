Ротенберг: самое важное на данный момент — это заниматься развитием детей

Известный тренер Роман Ротенберг высказался о важности развития хоккея и детей в стране.

— Я думаю, самое важное на данный момент — это заниматься развитием детей, везде. Мы сейчас на этом акцент делаем. А так, конечно, всё важно — и в целом развитие хоккея, и развитие команд, и инфраструктуры. Поэтому будем вместе помогать, чтобы всё развивалось по всех регионах.

— Нужно уделять внимание детскому хоккею.

— Мы так и делаем, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером в московское «Динамо».