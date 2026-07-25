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Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос об игре СКА под руководством Игоря Ларионова

Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос об игре СКА под руководством Игоря Ларионова
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Известный тренер Роман Ротенберг не стал отвечать на вопрос об игре СКА под руководством главного тренера Игоря Ларионова.

— Следили за выступлениями СКА в минувшем сезоне?
— Я за всеми слежу, за всеми командами, был на всех матчах ЦСКА и СКА.

— Как вам игра СКА под руководством Игоря Ларионова?
— Честно, я думаю, что с моей стороны неправильно будет это комментировать, честно. Лучше у вас спросить ваше мнение: вот а вы как считаете? — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером в московское «Динамо».

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