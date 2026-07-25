Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос об игре СКА под руководством Игоря Ларионова

Известный тренер Роман Ротенберг не стал отвечать на вопрос об игре СКА под руководством главного тренера Игоря Ларионова.

— Следили за выступлениями СКА в минувшем сезоне?

— Я за всеми слежу, за всеми командами, был на всех матчах ЦСКА и СКА.

— Как вам игра СКА под руководством Игоря Ларионова?

— Честно, я думаю, что с моей стороны неправильно будет это комментировать, честно. Лучше у вас спросить ваше мнение: вот а вы как считаете? — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером в московское «Динамо».