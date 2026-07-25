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«Финал не понравился, было скучно». Александр Романов высказался о футбольном ЧМ

«Финал не понравился, было скучно». Александр Романов высказался о футбольном ЧМ
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о финале чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла Аргентину (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Смотрели чемпионат мира по футболу?
— Финал смотрел. А так, я на самом деле не особый фанат. Какие-то матчи смотрел, например, Аргентина — Египет, финал Аргентина — Испания. Финал не понравился, было скучно. Но в остальном интересный турнир, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Романов имеет контракт до 2033 года и со средней зарплатой $ 6,25 млн является самым высокооплачиваемым игроком обороны «Айлендерс». В сезоне-2025/2026 Романов из-за травм провёл лишь 15 игр и отдал один голевой пас.

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