«Финал не понравился, было скучно». Александр Романов высказался о футбольном ЧМ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о финале чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла Аргентину (1:0 д. вр.).

— Смотрели чемпионат мира по футболу?

— Финал смотрел. А так, я на самом деле не особый фанат. Какие-то матчи смотрел, например, Аргентина — Египет, финал Аргентина — Испания. Финал не понравился, было скучно. Но в остальном интересный турнир, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Романов имеет контракт до 2033 года и со средней зарплатой $ 6,25 млн является самым высокооплачиваемым игроком обороны «Айлендерс». В сезоне-2025/2026 Романов из-за травм провёл лишь 15 игр и отдал один голевой пас.