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Защитник «Айлендерс» сравнил Матч года и Матч звёзд НХЛ

Защитник «Айлендерс» сравнил Матч года и Матч звёзд НХЛ
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов сравнил Матч года и Матч звёзд НХЛ.

— Матч года поход на Матч звёзд НХЛ?
— Событие действительно масштабное и очень интересное, но я не думаю, что это как-то можно сравнивать с Матчем звёзд, потому что Матч звёзд всё-таки больше играется на лайте. А здесь игра будет настоящая. Только силовых приёмов не будет. А так, постараемся зарубиться, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о финале чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла Аргентину (1:0 д. вр.).

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