Александр Романов рассказал, что с Семёном Варламовым

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о ситуации с вратарём Семёном Варламовым.

— А что сейчас с Семёном Варламовым?

— Он вернётся.

— Чем отличается Питер Дебур от Патрика Руа?

— Не могу сказать. Всего четыре матча провёл, и то не был особо в составе, потому что ещё лечился, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года.