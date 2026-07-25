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Александр Романов рассказал, что с Семёном Варламовым

Александр Романов рассказал, что с Семёном Варламовым
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о ситуации с вратарём Семёном Варламовым.

— А что сейчас с Семёном Варламовым?
— Он вернётся.

— Чем отличается Питер Дебур от Патрика Руа?
— Не могу сказать. Всего четыре матча провёл, и то не был особо в составе, потому что ещё лечился, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года.

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