Капризов: пацаны из других сборных хотят, чтобы Россия вернулась

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

— Вы скучаете по матчам сборной России?

— Конечно! Да элементарно даже, когда ты вылетаешь из плей‑офф, то можешь ещё в мае поехать на чемпионат мира поиграть. И к тебе родственники и друзья приедут, чтобы за тебя в Европе вживую поболеть. А теперь сезон заканчивается — и всё. Вообще все пацаны хотят играть за сборную России. И, знаете, пацаны из других сборных тоже хотят, чтобы Россия вернулась. Та же Олимпиада могла сложиться совсем иначе. Все сами понимают, что без России такие турниры проводить — это вообще не то, — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.