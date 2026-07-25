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Артемий Панарин допустил завершение игровой карьеры в КХЛ

Артемий Панарин допустил завершение игровой карьеры в КХЛ
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Российский нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин допустил завершение карьеры в КХЛ.

— Александр Овечкин всегда говорит, что хочет завершить карьеру в КХЛ. Есть ли у вас такая же мечта?
— «Витязь» же пока прекратил своё существование в лиге. Возродится ли он?

— Вы эту команду всегда ставите для себя отдельно?
— Конечно, с ней многое связано. Да, у меня возникают мысли ещё поиграть в КХЛ. Но, надеюсь, ещё рано. Это время пока не пришло, — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Действующее соглашение 34-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне Панарин провёл за «королей» 26 игр и набрал в них 27 (9+18) очков.

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