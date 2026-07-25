Олег Браташ высказался о победе «Адмирала» во встрече с «Юностью»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Юностью» (2:0).

«Получилась хорошая тренировочная игра. Понравилось, что многие вещи, над которыми мы работали на тренировках, ребята смогли перенести в матч. Хоккеисты проявили себя по-разному, некоторыми мы остались довольны. Однако делать выводы по персоналиям пока рано. Впереди ещё контрольные матчи и основной этап сборов.

У нас уже складывается определённое мнение, но сейчас не хотелось бы его озвучивать, чтобы никто не воспринимал эти оценки как окончательные. Следующие встречи также станут для нас хорошей тренировкой и возможностью проверить ребят в игровых условиях», — цитирует Браташа пресс-служба «Адмирала».