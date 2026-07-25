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НХЛ спрогнозировала состав сборной Канады на Матч всех звёзд — 2027

НХЛ спрогнозировала состав сборной Канады на Матч всех звёзд — 2027
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Национальная хоккейная лига спрогнозировала состав сборной Канады на Матч всех звёзд — 2027. Напомним, в турнире примут участие пять команд — Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков, не входящих в остальные четыре команды. Они сразятся в турнире по круговой системе в формате «три на три». Каждая команда будет состоять из 11 хоккеистов: девяти полевых игроков и двух вратарей.

Журналисты официального сайта НХЛ представили свою версию состава сборной Канады:

Полевые игроки: Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Брэндон Хагель («Тампа Бэй Лайтнинг»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»).

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»).

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