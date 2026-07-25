Сергей Гомоляко прокомментировал новое соглашение Григория Денисенко с «Ак Барсом»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о новом контракте Григория Денисенко с «Ак Барсом».

«Денисенко был длительное время в Северной Америке и неплохо выглядел. Также он хорошо играл, за сборную России на молодёжных чемпионатах мира. И в целом минувший сезон в КХЛ у него получился неплохим. 28 очков в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф для него достаточно маловато, но, с другой стороны, он мало играл в большинстве. Там выходили в спецбригадах другие ребята.

После переподписания сумма контракта поднялась, и понятно, что надо выходить на новые роли, и если он не будет играть в первом звене, то уж во втором это точно. И, соответственно, будет появляться в одной из бригад большинства, и он точно должен набирать больше очков. Поэтому переподписание на год с улучшенными финансовыми условиями – это абсолютно нормальная ситуация. Всё-таки парень он ещё молодой, довольно-таки перспективный, и ранее подавал большие надежды.

И опять же, минувший сезон был таким периодом адаптации после Северной Америки, поэтому следующий сезон должен быть достаточно хорошим», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».