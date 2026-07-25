Матвей Мичков забил лакросс-гол на Матче года в Санкт-Петербурге

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. После второго периода счёт 8:5 в пользу команды Панарина.

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил лакросс-гол на Матче года в Санкт-Петербурге. Мичков забросил восьмую шайбу команды Панарина во встрече. Всего в матче Матвей Мичков забросил три шайбы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Матч года — 2026 — это благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.

Формат матча изменился по сравнению с предыдущими годами. Раньше команды делились на «Восток» (звёзды КХЛ) и «Запад» (звёзды НХЛ), теперь на льду встретятся две смешанные команды.