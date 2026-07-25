Команда Сергачёва победила команду Панарина в Матче года — 2026, Мичков оформил хет-трик

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Победу во встрече по буллитам со счётом 10:9 одержала команда Сергачёва.

В составе команды Панарина шайбы забросили Матвей Мичков (хет-трик), Василий Подколзин, Павел Минтюков, Александр Никишин, Рушан Рафиков, Артемий Панарин, Дмитрий Яшкин. В составе команды Михаила Сергачёва голы забили Прохор Полтапов, Дмитрий Симашев, Кирилл Марченко (дубль), Михаил Сергачёв, Александр Овечкин, Матвей Гридин (дубль), Егор Сурин.

Победный буллит на счету Алексея Протаса.

Матч года — 2026 — это благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.