Рыбин: Тамбиеву не переделать Гусева, он не будет бегать вперёд‑назад, ложиться под шайбу

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин заявил, что форвард Никита Гусев не подходит под стиль хоккея, который ставит новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев.

— Будущее Гусева в «Динамо» пока очень туманно выглядит, у клуба практически не осталось места в платёжке на следующий сезон. Кроме того, Гусев — творческий хоккеист, а стиль Тамбиева подразумевает дисциплину на льду и быстрый откат в оборону. Как считаете, сможет ли Никита помочь «Динамо» в следующем сезоне?

— Начну издалека. Мне кажется, что у Гусева срастётся с «Шанхайскими Драконами». Клянусь, ничего об этом не знаю, но чутьё подсказывает. Что касается потолка зарплат, тут может быть такая же ситуация, как с Ливо — минимальные деньги в платёжке плюс рекламный контракт, раз регламентом это не запрещено.

Что касается хоккея и возврата в оборону — Тамбиев, конечно, говорил, что хочет Гусева физически подготовить, но не думаю, что кто‑то может переделать хоккеиста за 30 и сделать так, чтобы именно Гусев с его руками и интеллектом бегал вперёд‑назад и ложился под шайбу. Конечно, этого не будет. Гусев про игру на партнёров, он может как сам забивать, так и раздавать, плюс помощь в большинстве. В этом всегда была его сила, а никакой не силовой хоккей. Думаю, Никита не будет в него играть. Да и давайте говорить объективно: Гусева уже не переделать, — цитирует Рыбина «Матч ТВ».