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Рыбин: Тамбиеву не переделать Гусева, он не будет бегать вперёд‑назад, ложиться под шайбу

Рыбин: Тамбиеву не переделать Гусева, он не будет бегать вперёд‑назад, ложиться под шайбу
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин заявил, что форвард Никита Гусев не подходит под стиль хоккея, который ставит новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев.

— Будущее Гусева в «Динамо» пока очень туманно выглядит, у клуба практически не осталось места в платёжке на следующий сезон. Кроме того, Гусев — творческий хоккеист, а стиль Тамбиева подразумевает дисциплину на льду и быстрый откат в оборону. Как считаете, сможет ли Никита помочь «Динамо» в следующем сезоне?
— Начну издалека. Мне кажется, что у Гусева срастётся с «Шанхайскими Драконами». Клянусь, ничего об этом не знаю, но чутьё подсказывает. Что касается потолка зарплат, тут может быть такая же ситуация, как с Ливо — минимальные деньги в платёжке плюс рекламный контракт, раз регламентом это не запрещено.

Что касается хоккея и возврата в оборону — Тамбиев, конечно, говорил, что хочет Гусева физически подготовить, но не думаю, что кто‑то может переделать хоккеиста за 30 и сделать так, чтобы именно Гусев с его руками и интеллектом бегал вперёд‑назад и ложился под шайбу. Конечно, этого не будет. Гусев про игру на партнёров, он может как сам забивать, так и раздавать, плюс помощь в большинстве. В этом всегда была его сила, а никакой не силовой хоккей. Думаю, Никита не будет в него играть. Да и давайте говорить объективно: Гусева уже не переделать, — цитирует Рыбина «Матч ТВ».

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