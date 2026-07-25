Матч года — 2026 собрал 50 млн рублей на благотворительные цели

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Победу во встрече по буллитам со счётом 10:9 одержала команда Сергачёва. За счёт пожертвований и прибыли с продажи билетов организаторам удалось привлечь 50 млн рублей.

Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы. Напомним, предыдущий Матч года помог собрать 30 млн рублей. В 2024 году удалось привлечь 10 млн рублей.

«С каждым годом наш благотворительный чек растёт, и этот год не стал исключением. Матч года — это благотворительный проект, который помогает подопечным фонда Михаила Сергачёва «Сектор 98» и фонду Артемия Панарина. Благодаря вам, наши болельщики, и нашим партнёрам в этом году мы поможем ещё большему количеству детей», — сказано в сообщении пресс-службы мероприятия.