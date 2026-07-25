Гендиректор «Сибири» — о составе: мне ближе борьба за медали, а не наличие местных ребят

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о комплектовании состава новосибирского клуба.

«Открою секрет, в команде КХЛ мне ближе борьба за медали, а не наличие местных ребят. На сегодняшний день меньше пацанов, но они есть. Это не их вина и не вина школы, это огромный комплекс проблем. Одна из причин – слабый уровень соревнований среди детских школ в регионе и во всём Сибирском федеральном округе. Нужно поднимать его и бороться с отъездом талантливых ребят. Уезжают лучшие!

Вот в команде МХЛ мы отдаём приоритет местным ребятам. Я считаю, что для МХЛ главная задача – подготовка резерва для основной команды. Но уровень этих ребят в большей степени, к сожалению, после школы не соответствует даже уровню МХЛ. А это ближайший резерв нашей команды КХЛ, за которую болеет весь регион и не только, и все хотят видеть победы! А как они вдруг начнут выигрывать? Так вот тут и думаешь: или тащим своих, или строим конкурентоспособную команду?» — цитирует Крутохвостова сайт «Сибири».