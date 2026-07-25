Джейсон Робертсон рассказал, что помешало «Далласу» успешно выступить в прошлом сезоне

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон рассказал о проблемах в прошлом сезоне и поделился ожиданиями от следующего сезона НХЛ. «Звёзды» проиграли «Миннесоте Уайлд» (2-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026.

«У нас фантастическая команда, организация, игроки, персонал и всё остальное, поэтому я чувствую себя комфортно. Я с нетерпением жду предстоящий сезон. Наша команда станет только лучше.

В прошлом сезоне нам помешали несколько травм. Ряд игроков готовы сделать шаг вперёд, а у ветеранов ещё много сил. У меня пока идёт отличный межсезонный период. Я не беспокоился ни о чём, у меня нет травм, и я готов начать», — цитирует Робертсона сайт НХЛ.