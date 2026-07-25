15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эндрю Манджапане: здорово, что Кейн возвращается в «Чикаго», он легенда

Эндрю Манджапане: здорово, что Кейн возвращается в «Чикаго», он легенда
Комментарии

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Эндрю Манджапане высказался о возвращении нападающего Патрика Кейна в клуб.

«Здорово, что он возвращается. Он легенда. Это потрясающая новость, когда услышали об этом… хочется уже начать сезон, встретиться с ним и подружиться», — приводит слова Манджапане TSN.

Напомним, Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2007 года, набрал 1400 (508+892) очков в 1369 играх регулярного сезона за 19 сезонов в НХЛ в составе «Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.

Материалы по теме
Патрик Кейн — о переходе в «Чикаго»: я вернулся домой не для того, чтобы уйти в закат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android