Эндрю Манджапане: здорово, что Кейн возвращается в «Чикаго», он легенда

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Эндрю Манджапане высказался о возвращении нападающего Патрика Кейна в клуб.

«Здорово, что он возвращается. Он легенда. Это потрясающая новость, когда услышали об этом… хочется уже начать сезон, встретиться с ним и подружиться», — приводит слова Манджапане TSN.

Напомним, Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2007 года, набрал 1400 (508+892) очков в 1369 играх регулярного сезона за 19 сезонов в НХЛ в составе «Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.