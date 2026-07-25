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Главный тренер «Айлендерс» назвал две команды, которые прибавили за прошлый сезон НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» назвал две команды, которые прибавили за прошлый сезон НХЛ
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Питер Дебур высказался об изменениях в НХЛ за последние годы.

«Мы все хотим побеждать и хотим выиграть Кубок Стэнли. Думаю, что лига стала другой, чем была пять лет назад. Думаю, что пять лет назад было две-три команды, которые точно претендовали на победу.

Но прошлый сезон показал, как прибавили «Монреаль» и «Баффало». Поэтому всё может измениться очень быстро. Некоторые команды, которые не считаются контендерами, могут быстро изменить ситуацию», — приводит слова Дебура TSN.

Ранее защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о ситуации с вратарём Семёном Варламовым.

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