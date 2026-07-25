15-й номер драфта НХЛ 2026 года Никита Клёпов подписал контракт новичка с «Анахаймом»

18-летний американский нападающий с российскими корнями Никита Клёпов подписал трёхлетний контракт новичка с «Анахайм Дакс». Об этом сообщает агент Дэн Мильштейн на своей странице в социальной сети Х.

Никита Клёпов на драфте НХЛ 2026 года был выбран «Анахайм Дакс» в первом раунде под общим 15-м номером. В прошлом сезоне форвард играл в OHL за «Сагино Спирит». В 67 матчах Клёпов забросил 37 шайб и отдал 60 результативных передач. В плей-офф на его счету четыре матча и 5 (1+4) очков.

Ранее Клёпов заявил, что хочет играть за сборную России. 18-летний форвард родился в США и имеет американское гражданство.