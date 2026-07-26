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Фанаты ждали гол Сергачёва, Овечкин общался с арбитром. Лучшие фото Матча года

Фанаты ждали гол Сергачёва, Овечкин общался с арбитром. Лучшие фото Матча года
В Петербурге прошел Матч года-2026
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25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» состоялся Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Победу во встрече по буллитам со счётом 10:9 одержала команда Сергачёва.

В составе команды Панарина хет-триком отметился Матвей Мичков, ещё по шайбе забросили Василий Подколзин, Павел Минтюков, Александр Никишин, Рушан Рафиков, Артемий Панарин и Дмитрий Яшкин. За команду Сергачёва забили Прохор Полтапов, Дмитрий Симашев, Михаил Сергачёв, Александр Овечкин и Егор Сурин, а Кирилл Марченко и Матвей Гридин оформили дубли.

Автором победного буллита стал Алексей Протас.

Лучшие фото с Матча года — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Матч года — 2026 — это благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.

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