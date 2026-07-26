Фото: Овечкин с сыновьями на льду во время Матча года — 2026

Телеграм-канал команды российского звёздного форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина опубликовал фото, на котором прославленный хоккеист находится на льду стадиона «СКА Арена» у бортика. Рядом с Александром его сыновья Сергей и Илья.

Напомним, в Санкт-Петербурге прошёл Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Победу во встрече по буллитам со счётом 10:9 одержала команда Сергачёва. Овечкин выступал в составе победившей команды, отметился голом и результативным пасом.

Фото: Телеграм-канал команды Александра Овечкина

Напомним, За счёт пожертвований и прибыли с продажи билетов организаторам удалось привлечь 50 млн рублей. Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.