Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026: скучная игра, не понравилась

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).

— Вы съездили на финал чемпионата мира по футболу. Как эмоции?

— Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая.

— Вы получили этим летом позитивный заряд эмоций?

— Получил удовольствие, конечно. Нам нужно чаще встречаться с друзьями, в каком бы формате это ни было. Мы делаем хорошие большие дела, собираем деньги на благотворительность. 8 августа в Мытищах будет гала‑матч на Кубке Овечкина, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».