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Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026: скучная игра, не понравилась

Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026: скучная игра, не понравилась
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Вы съездили на финал чемпионата мира по футболу. Как эмоции?
— Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая.

— Вы получили этим летом позитивный заряд эмоций?
— Получил удовольствие, конечно. Нам нужно чаще встречаться с друзьями, в каком бы формате это ни было. Мы делаем хорошие большие дела, собираем деньги на благотворительность. 8 августа в Мытищах будет гала‑матч на Кубке Овечкина, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

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