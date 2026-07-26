«Мыльные пузыри нашему хоккею не нужны». Кожевников высказал претензии журналистам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал претензии спортивным журналистам за публикацию неверной либо ошибочной информации. Кожевников отметил, что сейчас в российских СМИ достаточно много «фальшивых новостей».

— Александр Викторович, на что обратили внимание в этом хоккейном июле?

— У меня есть претензии к вам, хоккейным журналистам, – и летом эти претензии только укрепились.

— В чём дело?

— Мы много ругаем западные СМИ за фальшивые новости, но посмотрите, сколько фейк-ньюс и у нас вокруг хоккея. Сначала на ровном месте была раздута история о том, что приглашение на чемпионский парад «Локомотива» не принял Боб Хартли. Хотя ничего интересного в этой истории нет, канадский тренер и так приехал в Ярославль на всё готовое. Поэтому второй год подряд нужно вызывать на празднование Игоря Никитина, Антона Курьянова и весь тот штаб, который сделал из нынешнего «Локомотива» команду, штампующую финалы. Ещё одна байка на новом месте – про Игоря Ларионова и СКА. На неё сразу все клюнули, Игоря начали чуть ли не провожать из СКА. Честно скажу, я жду от вас, от прессы, именно хоккейных статей. Или подмечайте какие-то вроде бы мелкие человеческие детали, но которые говорят о многом внутри каждой команды. А мыльные пузыри не нужны ни мне, ни всему нашему хоккею! — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.