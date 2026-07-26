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Крикунов ответил на заявление Колыванова, что футбол тяжелее хоккея

Крикунов ответил на заявление Колыванова, что футбол тяжелее хоккея
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов ответил на высказывание российского футбольного тренера Игоря Колыванова, что футбол сложнее хоккея. Ранее Колыванов заявил, что «футбол – это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел».

«Я тоже могу сказать, что футболисты больше 20 секунд быстро не бегают. Дай бог, одна минута наберётся из двух таймов по 45, да и то сомневаюсь. Это разные виды спорта, некорректно сравнивать хоккей и футбол. Я бы ещё понял, если бы хоккей с баскетболом сравнили, да и то это неправильно. В хоккее, возможно, энергозатраты больше, чем в футболе, потому что идёт постоянная борьба. Хотя и в футболе сейчас уже только постоянно борются», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

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