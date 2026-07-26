Крикунов ответил на заявление Колыванова, что футбол тяжелее хоккея

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов ответил на высказывание российского футбольного тренера Игоря Колыванова, что футбол сложнее хоккея. Ранее Колыванов заявил, что «футбол – это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел».

«Я тоже могу сказать, что футболисты больше 20 секунд быстро не бегают. Дай бог, одна минута наберётся из двух таймов по 45, да и то сомневаюсь. Это разные виды спорта, некорректно сравнивать хоккей и футбол. Я бы ещё понял, если бы хоккей с баскетболом сравнили, да и то это неправильно. В хоккее, возможно, энергозатраты больше, чем в футболе, потому что идёт постоянная борьба. Хотя и в футболе сейчас уже только постоянно борются», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».