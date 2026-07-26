Кожевников: СКА и ЦСКА просто так победу в КХЛ «Локомотиву» уже не отдадут

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что в грядущем сезоне «Локомотиву» будет сложно выиграть Кубок Гагарина. Кожевников полагает, что конкуренцию ярославцам составят санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА.

— Продолжаете верить в Ларионова?

— Хоккейных людей всегда поддерживаю. Этим летом у СКА роскошная по меркам КХЛ селекция, поэтому жду от Игоря интересного хоккея и результата. Главное, чтобы люди вокруг ему не мешали.

— СКА – лидер рынка-2026 по трансферам?

— Да, а вторым назову его главного соперника – ЦСКА. Если СКА взял массовостью, то армейцы Москвы укрепились точечно. Чувствуется рука Никитина. Он вместе со своим штабом постепенно построил «Локомотив», теперь по этой же дороге идёт с ЦСКА. Думаю, что в этом сезоне на Западе будет очень серьёзная разборка за первое место. СКА и ЦСКА просто так – как в прошлом чемпионате – первое место Ярославлю уже не отдадут, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.