15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов назвал свою самую запоминающуюся победу в карьере

Кирилл Капризов назвал свою самую запоминающуюся победу в карьере
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, какая победа в его карьере является самой запоминающейся. Так, форвард выбрал выигранный финал Олимпийских игр — 2018. Игра завершилась победой россиян над сборной Германии со счётом 4:3, победную шайбу в овертайме забросил Капризов.

— Какая самая запоминающаяся победа в вашей карьере?
— Победа на Олимпиаде, конечно, — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте 2015 года. Дебют состоялся в 2020 году. В первом же сезоне он набрал 51 очко и получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. В последующие годы неоднократно обновлял клубные рекорды. В сентябре 2025 года подписал рекордный восьмилетний контракт на $ 136 млн.

Материалы по теме
Капризов: пацаны из других сборных хотят, чтобы Россия вернулась
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android