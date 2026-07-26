Матвей Мичков: российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший в мире

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что надеется на скорое возвращение сборной России на международные турниры. Российские команды по хоккею отстранены от соревнований с 2022 года.
— Болельщикам надо набраться терпения, все победы впереди. Дай бог, что всё наладится и сборную России допустят до международных турниров.
— Вы скучаете по играм за сборную?
— Конечно.
— Следите за возможным допуском на турниры?
— Времени, чтобы следить, нет. Но надеюсь, что в скором времени Россию допустят и всё будет нормально. Российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший во всём мире. Поэтому то, что сейчас происходит, не совсем справедливо, — приводит слова Мичкова «РБ Спорт».