Матвей Мичков: российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший в мире

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что надеется на скорое возвращение сборной России на международные турниры. Российские команды по хоккею отстранены от соревнований с 2022 года.

— Болельщикам надо набраться терпения, все победы впереди. Дай бог, что всё наладится и сборную России допустят до международных турниров.

— Вы скучаете по играм за сборную?

— Конечно.

— Следите за возможным допуском на турниры?

— Времени, чтобы следить, нет. Но надеюсь, что в скором времени Россию допустят и всё будет нормально. Российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший во всём мире. Поэтому то, что сейчас происходит, не совсем справедливо, — приводит слова Мичкова «РБ Спорт».