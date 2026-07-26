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Матвей Мичков: российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший в мире

Матвей Мичков: российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший в мире
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что надеется на скорое возвращение сборной России на международные турниры. Российские команды по хоккею отстранены от соревнований с 2022 года.

— Болельщикам надо набраться терпения, все победы впереди. Дай бог, что всё наладится и сборную России допустят до международных турниров.

— Вы скучаете по играм за сборную?
— Конечно.

— Следите за возможным допуском на турниры?
— Времени, чтобы следить, нет. Но надеюсь, что в скором времени Россию допустят и всё будет нормально. Российский хоккей — один из лучших, если не самый лучший во всём мире. Поэтому то, что сейчас происходит, не совсем справедливо, — приводит слова Мичкова «РБ Спорт».

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