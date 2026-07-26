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Кожевников: Комтуа — непростой парень, залезающий под кожу игрокам и тренерам

Кожевников: Комтуа — непростой парень, залезающий под кожу игрокам и тренерам
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о нападающем «Спартака» Максе Комтуа. Ранее 27-летний Комтуа выступал за «Динамо» и провёл там два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков.

«Специфическая, но интригующая селекция у родного «Спартака». Комтуа – непростой парень, с характером. Забивной и при этом залезающий под кожу – игрокам и тренерам, своим и чужим. В каких-то матчах за «Амур» мне нравился Гальченюк – форвард с бросочком и с хитрецой. Показал, что просто так в НХЛ 20-30 шайб за сезон не забросишь – снайперский талант есть. Но когда у тебя такие форварды, как Комтуа и Гальченюк, ни в чём нельзя быть уверенным, нужны тонкие регулировки. Тут очень многое будет зависеть от тренерского штаба Алексея Жамнова, от работы его помощников», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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