Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сожалеет, что форвард Матс Цуккарелло покинул команду. Цуккарелло является самым результативным норвежским хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги. Он выступает в НХЛ с 2010 года, за «Миннесоту» играл с 2019 по 2026 год. В июле Цуккарелло подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

«Жалко, конечно, терять друга, но иногда так бывает, это жизнь, это хоккей. В клубе решили, что так будет лучше. Но мне будет непривычно приехать и тренироваться без него», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В сентябре 2025 года Капризов подписал рекордный восьмилетний контракт с «Миннесотой» на $ 136 млн.