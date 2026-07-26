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«Лучше бы спать пошёл». Капризов оценил финал чемпионата мира по футболу

«Лучше бы спать пошёл». Капризов оценил финал чемпионата мира по футболу
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0). Встреча прошла 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Какое для тебя самое яркое впечатление на чемпионате мира?
— Даже не знаю… Все следили за Месси, как он забивает свои голы в каждом матче. Финал я смотрел, не спал до половины шестого утра. Но лучше б спать пошёл (смеётся), потому что скучновато было, — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что в сентябре 2025 года Капризов подписал рекордный восьмилетний контракт с «Миннесотой» на $ 136 млн.

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