«Лучше бы спать пошёл». Капризов оценил финал чемпионата мира по футболу

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0). Встреча прошла 19 июля.

— Какое для тебя самое яркое впечатление на чемпионате мира?

— Даже не знаю… Все следили за Месси, как он забивает свои голы в каждом матче. Финал я смотрел, не спал до половины шестого утра. Но лучше б спать пошёл (смеётся), потому что скучновато было, — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что в сентябре 2025 года Капризов подписал рекордный восьмилетний контракт с «Миннесотой» на $ 136 млн.