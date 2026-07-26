Вадим Шипачёв раскрыл, почему выбрал «Салават Юлаев» для продолжения карьеры

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв рассказал, почему выбрал уфимский клуб для продолжения карьеры. Ранее 39‑летний Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне он играл за минское «Динамо».

— Новый этап карьеры — теперь вы в «Салавате Юлаеве».

— Это новая возможность, чтобы поиграть в хоккей в хорошей команде. Я этому очень рад. К этому варианту мы пришли довольно‑таки быстро. Провели переговоры, я побеседовал с главным тренером. Рад оказаться в «Салавате Юлаеве». Катаюсь летом, готовлюсь к новому сезону. А уже 1 августа у нас стартуют сборы.

— Есть ли рекордная цифра КХЛ, которую вы держите в голове?

— Такого нет. Просто я хочу помочь команде и наслаждаться хоккеем.

— Как вы относитесь к тому, что вы в Уфе по роли должны заменить Евгения Кузнецова?

— Женя Кузнецов — большой профессионал. Здорово играл, хорошо себя проявил в Уфе, помог выйти во второй раунд плей‑офф. А я постараюсь играть в свой хоккей, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».