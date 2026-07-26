Дмитрий Яшкин: не думаю, что Овечкин готов заканчивать карьеру

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Ранее Овечкин подписал однолетний контракт со «столичными». В сентябре Александру исполнится 41 год.

— Как отнеслись к тому, что ваш друг Александр Овечкин продлил на год отношения с «Вашингтоном»?

— Я этому очень рад и нисколько не удивлён. Не думаю, что Овечкин готов заканчивать карьеру. Он играет на отличном уровне. Я только рад за него, и это здорово для всех фанатов хоккея, да и вообще для нашей игры.

— Может ли Овечкину покориться космическая цифра 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру?

— Я думаю, это вполне реально. Надо только провести ещё два года в НХЛ, — приводит слова Яшкина «Матч ТВ».