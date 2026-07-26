Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила, что санкт-петербургский СКА расторг контракт с защитником Бреннаном Менеллом.

«СКА и защитник Бреннан Менелл расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 60 матчей за армейцев, в которых набрал 18 (9+9) очков с показателем полезности «+4», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Суммарно Менелл записал в актив 171 (29+142) очко в 290 матчах в лиге. В 2023 году американец получил гражданство РФ. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Действующим победителем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».