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Артемий Панарин назвал необычное место в России, где бы он сыграл в хоккей

Артемий Панарин назвал необычное место в России, где бы он сыграл в хоккей
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил о желании посетить знаковые природные места России и сыграть в хоккей на льду озера Байкал. Звёздный форвард отметил, что планирует активно заняться внутренним туризмом сразу после официального завершения профессиональной спортивной карьеры.

«Я бы побывал в куче мест у нас. Это Камчатка, Байкал, таких мест много даже вокруг Москвы. Когда хоккей для меня закончится, съезжу туда. Можно и на Байкале сыграть», — приводит слова Панарина ТАСС.

Ранее Панарин допустил, что в будущем может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

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