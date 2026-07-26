Капризов высказался насчёт рекордного контракта Карлссона в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что его удивил рекордный контракт шведского форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона в Национальной хоккейной лиге. В июле «Анахайм» повторил условия пятилетнего контрактного предложения «Филадельфии Флайерз» Карлссону на общую сумму $ 90 млн. Среднегодовая зарплата по соглашению составляет рекордные для НХЛ $ 18 млн.

«Я, конечно, удивился, но особо за этим не следил», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Капризов 25 июля сыграл за команду Артемия Панарина в Матче года — 2026 с участием игроков НХЛ и КХЛ. Победу во встрече по буллитам со счётом 10:9 одержала команда Сергачёва. За счёт пожертвований и прибыли с продажи билетов организаторам удалось привлечь 50 млн рублей.