Хуснутдинов ответил, вспоминает ли тренер «Бостона» Штурм поражение на ОИ-2018 от России

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов высказался о главном тренере команды Марко Штурме. В 2018 году Штурм возглавлял сборную Германии, которая в финале Олимпийских игр встречалась с национальной командой России. Игра завершилась победой россиян со счётом 4:3, победную шайбу в овертайме забросил нападающий Кирилл Капризов.

«Сидит ли занозой у Штурма Олимпиада 2018 года? Ни разу не спрашивал. И не буду. Не нужно рисковать и под горячую руку попадать (смеётся). У нас есть респект, поэтому некоторые темы мы стараемся не поднимать и не шутить», — приводит слова Хуснутдинова «РБ Спорт».