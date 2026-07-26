Рыбин: приглашение Просветова — правильное решение «Авангарда»

Бывший нападающий омского «Авангарда» Максим Рыбин назвал правильным решением приглашение в команду вратаря Ивана Просветова. «Авангард» подписал с Просветовым контракт на один год. В прошлом сезоне 27‑летний россиянин играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс».

— «Авангард» в межсезонье практически никого не потерял из основной обоймы, при этом команда усилилась во всех линиях и даже пригласила Просветова на роль второго вратаря, хотя, судя по прошлому сезону, Никите Серебрякову не нужен сильный сменщик. Омский клуб — главный фаворит на трофей в будущем сезоне?

— Не будем выписывать авансы. В прошлом сезоне я считал, что с Омском будет тяжело бороться, потому что это настоящая машина. Но у них практически не было ротации, а пройти сезон без вливания свежей крови невероятно тяжело. Так что это была ошибка. Серебряков — сильный вратарь, но он же не будет почивать на лаврах, конкуренцию никто не отменял. Так что приглашение Просветова — грамотное решение «Авангарда», — приводит слова Рыбина «Матч ТВ».