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Агент Марченко отреагировал на слухи о возможном обмене форварда из «Коламбуса»

Агент Марченко отреагировал на слухи о возможном обмене форварда из «Коламбуса»
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Агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос насчёт будущего хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Ранее появилась информация, что «Коламбус» ведёт переговоры об обмене форварда с «Монреаль Канадиенс».

«Ничего не могу подтвердить или опровергнуть. Но я видел, что сейчас ввели довольно серьёзные тарифы на импорт или экспорт в Канаду элитных талантов», — написал Мильштейн в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Марченко провёл 76 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.

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