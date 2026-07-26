«Можно лучше». Мичков оценил прошедший сезон НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, каким получился для него завершившийся сезон Национальной хоккейной лиги. 21-летний форвард набрал 51 очко в 81 матче регулярного чемпионата.

— Как оцените для себя прошедший сезон в НХЛ?

— Первый отрезок получился не очень. Во втором сыграл хорошо, но всё равно можно лучше. Поэтому будем готовиться к следующему сезону.

— Ждёте от себя большего?

— Конечно. Я знаю, что могу больше.

— В чём, на ваш взгляд, нужно прибавить — в скорости, в результативности, ещё в чём-то?

— Самое главное — чтобы команда выигрывала и в плей-офф прошла далеко. Мне нужно работать над всем — и над скоростью, и над результативностью, и над броском. И вообще над всем, что есть в хоккее, — приводит слова Мичкова «РБ Спорт».