«Извините, что не вышли в плей-офф». Патрик Кейн попрощался с болельщиками «Детройта»

Экс-форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн попрощался с болельщиками клуба. 38-летний американец вернулся в «Чикаго Блэкхоукс» после трёх сезонов за «красных крыльев».

«Спасибо Крису Иличу, Стиву Айзерману, всем тренерам, партнёрам по команде, менеджерам по экипировке и всем в организации за то, что сделали Детройт особенным местом для меня и моей семьи за последние несколько сезонов.

Наконец, болельщикам — вау, что могу сказать? Поддержка, которую я чувствовал, была невероятной. Забить свой 500-й гол и набрать 1375-е очко перед вами — это было идеально. Спасибо за всю вашу любовь. Извините, что мы не смогли преодолеть барьер и попасть в плей-офф. Это то, чего все хотели.

Для меня было честью играть за «Ред Уингз», наслаждался каждой минутой. Быть частью легендарной франшизы и быть тепло принятым — это то, что моя семья и я никогда не забудем. Спасибо, Детройт!» – цитирует Кейна Yahoo.

Клуб не выходит в плей-офф 10 сезонов подряд. Это самая длинная действующая серия в НХЛ.