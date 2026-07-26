Журналистка объяснила, почему «Вашингтону» нужно, чтобы Мирошниченко играл в НХЛ

Журналистка The Hockey News Сэмми Силбер поделилась мнением о перспективах российского нападающего Ивана Мирошниченко в «Вашингтон Кэпиталз». С 1 июля вступил в силу односторонний контракт 22-летнего форварда.

«Вашингтон» хочет, чтобы Мирошниченко хорошо проявил себя в тренировочном лагере. Теперь его нужно выставлять на драфт отказов для отправки в АХЛ. Это несколько меняет ситуацию», – цитирует Силбер The Hockey News.

В прошлом сезоне российский форвард провёл 13 матчей в НХЛ за «Кэпиталз» и набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В АХЛ на его счету 37 (16+21) очков за 47 игр.