Андрей Назаров назвал главную особенность нынешнего трансферного межсезонья в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров назвал главную особенность текущего трансферного межсезонья в КХЛ.

«Нынешнее межсезонье получается одним из самых интересных и интригующих в трансферном плане. Много обменов, новых контрактов. В лигу, несмотря на сложную мировую обстановку, приезжают, как это ни смешно звучит, иностранные специалисты за нашим длинным рублём. Видно, что работа на трансферном рынке ведётся без остановки, менеджеры не расстаются с телефоном. При этом некоторые опытные хоккеисты по-прежнему без работы. Желаю им поскорее найти свои команды.

Начинается тренировочный процесс, совсем скоро стартуют предсезонные турниры. Посмотрим, кто как подготовился в физическом и тактическом плане. Думаю, что нас ждёт яркий, незабываемый и конкурентоспособный сезон. Многие из топ-клубов хотят занять поул-позишен, чтобы без раскачки, как огромный и лучший в мире грузовик, рвануть вперёд к поставленной цели и вожделенному кубку. С нетерпением ждём старта регулярного чемпионата КХЛ. Пусть всегда побеждает только сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.